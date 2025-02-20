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ЕС обсуждает гарантии безопасности Украины: 100 тыс. миротворцев на повестке дня

ЕС обсуждает гарантии безопасности Украины: 100 тыс. миротворцев на повестке дня

Глава Евросовета Антониу Кошта изучает возможность предоставления Украине войск и вооружений со стороны ЕС.

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