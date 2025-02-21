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В России забеспокоились об остановке в странах Балтии энергоемких производств

В России забеспокоились об остановке в странах Балтии энергоемких производств

После выхода стран Балтии из совместной энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) на территории этих входящих в Евросоюз стран могут остановиться энергоемкие производства.

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