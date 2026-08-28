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«Я осталась без ребенка»: как Алена Свиридова искупила вину перед старшим сыном и в 63 года стала бабушкой

«Я осталась без ребенка»: как Алена Свиридова искупила вину перед старшим сыном и в 63 года стала бабушкой

В начале 2026 года Алена Свиридова отправилась за океан не просто ради семейного отпуска. В 63 года певица впервые примерила роль бабушки: в Ванкувере у ее старшего сына Василия родилась дочь Изабель.

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