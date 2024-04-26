Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Батько Западный Пан, визмЫ нас к сЭбэ!

Батько Западный Пан, визмЫ нас к сЭбэ!

- Как вас взять, вы ж не западные, вы всегда были русские! - Нет-нет! Мы передумали быть русскими, Панове! Мы уже давно нерусские, правда-правда! - Как «нерусские», когда по-русски разговариваете, у вас русские реки, русские города… - Мы всё переименуем! Мы забудем, что мы, что наши города и сёла когда-то были русскими.

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