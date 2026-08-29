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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Хут: «Виртц превратился в дорогостоящую проблему для «Ливерпуля». К Рождеству клуб начнет искать возможность продать Флориана, если тот не прибавит»

Роберт Хут допустил, что зимой «Ливерпуль» расстанется с Флорианом Виртцем , купленным за 136 млн евро  с учетом бонусов прошлым летом.

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