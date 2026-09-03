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Татар-информ

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Трусова чисто откатала произвольную с четверным лутцем на тренировке в Японии

Трусова чисто откатала произвольную с четверным лутцем на тренировке в Японии

Фото: телеграмм-канал фигуристки Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) выполнила произвольную программу без ошибок на предсоревновательной тренировке турнира Kinoshita Group Cup в Токио, сообщает РИА Новости Спорт.

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