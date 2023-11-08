Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств

«Оперативной группой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Донецкой Народной Республики задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в сети Интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии