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Калужские новости

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В новом сезоне РХЛ выступит команда «Калужские Ракеты»

В новом сезоне РХЛ выступит команда «Калужские Ракеты»

Старт регулярного чемпионата запланирован на 3 октября, в соревновании примут участие 25 команд, разделённых на две конференции.

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