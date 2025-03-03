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Закон, порядок, государство

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Военные полицейские ЦВО провели информационно-агитационную встречу со школьниками Оренбургской области

Военные полицейские ЦВО провели информационно-агитационную встречу со школьниками Оренбургской области

Рябят проинформировали о том, как поступить на службу в военную комендатуру, где получить образование по данной специальности, какими качествами необходимо обладать настоящему защитнику Отечества.

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