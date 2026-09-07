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Психолог Неверова объяснила влияние избытка сахара на настроение осенью

Психолог Неверова объяснила влияние избытка сахара на настроение осенью

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» Пермского Политеха и когнитивно-поведенческий психолог Юлия Неверова рассказала, что в международной классификации болезней осенняя хандра отсутствует.

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