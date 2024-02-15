Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    С грамотностью у автора полная беда. Разберитесь с правилами написания глаголов. Мягкий знак ставится абсолютно непра...Зачем Собчак опуб...
  • Александр Семенов
    По-моему автор статьи педераст, а большинство пишущих здесь,  просто тупые без чувства юмора оголтелые антисемиты. Пр...Призывал сровнять...
  • Надежда Савинкова
    СОГЛАСНА!!! И ТОЛЬКО ТАК!!!Хватит мямлить!Штурм Харькова не...

Зачем Собчак опубликовала список имущества Путина, и чем владеет сама журналистка. Миллионы президента, против миллиардов дочери мэра

Зачем Собчак опубликовала список имущества Путина, и чем владеет сама журналистка. Миллионы президента, против миллиардов дочери мэра

Интересная жизнь с Vera Star Фото: nn.ru Скандальная журналистка Ксения Собчак, чья широкомасштабная травля сейчас организована в СМИ, всячески старается сегодня отвести от себя внимание, и решила его акцентировать на кандидатах в президенты, опубликовав в своем Telegram-канале их доходы за последние 6 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лш
Лариса шумбасова
Травлю на саму себя организовала Собчак !!! Ей нравится кувыркаться в грязи , собирать сплетни и склоки вместе со своей маманей !!!
Ответить
6 час.
LD
Leon Dan
А что тут сравнивать? Собчак не политик и тем более, не политик высшего ранга. Что можно бизнесу, то не всегда можно госслужащему.
Ответить
2 час.
Elena Dmitrieva
С грамотностью у автора полная беда. Разберитесь с правилами написания глаголов. Мягкий знак ставится абсолютно неправильно.
Ответить
18 сек.

Картина дня

наверх