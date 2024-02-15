Зачем Собчак опубликовала список имущества Путина, и чем владеет сама журналистка. Миллионы президента, против миллиардов дочери мэра

Интересная жизнь с Vera Star Фото: nn.ru Скандальная журналистка Ксения Собчак, чья широкомасштабная травля сейчас организована в СМИ, всячески старается сегодня отвести от себя внимание, и решила его акцентировать на кандидатах в президенты, опубликовав в своем Telegram-канале их доходы за последние 6 лет.