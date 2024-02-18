Что пишут на Западе о взятии Авдеевки

Русский президент Владимир Путин получил первые доклады о завершении операции в Авдеевке в 4 утра в пятницу, заявил Дмитрий Песков, а уже во второй половине дня ему доложили о том, что операция полностью завершена, и русские войска полностью взяли под контроль город.
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