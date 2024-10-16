Воздушные силы Украины: большую часть российских дронов сегодня перехватить не удалось В течение прошедшей ночи украинские или ПВО якобы сбили 51 российский беспилотник.
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Воздушные силы Украины: большую часть российских дронов сегодня перехватить не удалось В течение прошедшей ночи украинские или ПВО якобы сбили 51 российский беспилотник.
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