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Мировое обозрение

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Министр ВВС США заявил о размещении первого космического оружия на орбите

Министр ВВС США заявил о размещении первого космического оружия на орбите

Соединённые Штаты впервые публично признали наличие у себя наступательного потенциала на орбите. Министр военно-воздушных сил Трой Мейнк заявил об этом на конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в Мэриленде.

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