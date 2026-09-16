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Регионы России

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Sony расширяет линейку аксессуаров PS5 двумя новыми моделями наушников Pulse

Sony расширяет линейку аксессуаров PS5 двумя новыми моделями наушников Pulse

Компания Sony анонсировала выпуск двух новых полноразмерных беспроводных игровых гарнитур для PlayStation 5 — Pulse и Pulse Edge.

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