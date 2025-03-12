Новая статья: Обзор телевизора Digma Pro OLED 55M

Цены крупноформатных телевизоры с экранами на основе органических светодиодов неуклонно снижаются, а в России этому способствуют вендоры второго эшелона, которым удалось потеснить именитые торговые марки.
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