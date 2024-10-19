Кедми: "Россия допустила глупость, когда поверила на слово". Теперь уже не верит

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Комментарии
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Александр Попов
Этот ПЕРЕВЁРТЫШ пусть советует в ИСРАЕЛЕФАШИСТОДЕРЬМЕ.
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4 час.
PP
Piotr Priladyshev
Вариант #1 -Изгнать из НАТО все те   страны-  которые вошли туда после распада блока стран Варшавского Договора!  Вариант #2 -как дополнение к #1- очистить Европу от американских вооружений и вооружённых сил!
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4 час.
Леонид Никулин
какой бы этот еврей не был-он прав ..страну разводили как лоха последнего
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59 мин.

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