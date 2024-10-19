© Bulkin Sergey/Globallookpress Владимир Путин ясно обозначил, как Россия представляет свою безопасность - для этого Североатлантический альянс должен "откатиться" к тем границам, которые были четверть века назад.
Кедми: "Россия допустила глупость, когда поверила на слово". Теперь уже не верит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
Этот ПЕРЕВЁРТЫШ пусть советует в ИСРАЕЛЕФАШИСТОДЕРЬМЕ.
Ответить
4 час.
PP
Piotr Priladyshev
Вариант #1 -Изгнать из НАТО все те страны- которые вошли туда после распада блока стран Варшавского Договора! Вариант #2 -как дополнение к #1- очистить Европу от американских вооружений и вооружённых сил!
Ответить
4 час.
Леонид Никулин
какой бы этот еврей не был-он прав ..страну разводили как лоха последнего
Ответить
59 мин.
Свежие комментарии