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Петербургский дневник

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Трамп в разговоре с Путиным поднимет вопрос с территориями

Трамп в разговоре с Путиным поднимет вопрос с территориями

Беседа президентов должна состояться завтра Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос вокруг территорий и, в частности, контроля над Запорожской атомной электростанцией.

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