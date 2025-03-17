Трамп в разговоре с Путиным поднимет вопрос с территориями

Беседа президентов должна состояться завтра Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос вокруг территорий и, в частности, контроля над Запорожской атомной электростанцией.
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