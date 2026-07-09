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Регионы России

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Минобороны РФ сообщает о поражении украинских логистических объектов и перехвате дронов

Минобороны РФ сообщает о поражении украинских логистических объектов и перехвате дронов

Российские вооружённые силы в ходе специальной военной операции нанесли удары по логистическим центрам, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также по складам беспилотников и боеприпасов в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.

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