Зрители возмущены после нового выпуска шоу “Выжить в Самарканде”. Кто покинул проект? Вчера на канале ТНТ вышел девятый выпуск экстремального Сообщение Зрители возмущены после нового выпуска шоу “Выжить в Самарканде”.