Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 556 подписчиков

В прощании с Хаменеи приняли участие 45 000 000 человек

В прощании с Хаменеи приняли участие 45 000 000 человек

Завершилась многодневная церемония прощания и похороны аятоллы Хаменеи. С учетом многодневных мероприятий, которые проходили не только в Иране, но и в Ираке, по иранским данным в прощании с аятоллой приняло участие более 45 000 000 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии