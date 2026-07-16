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Тухель продолжит работу со сборной Англии до Евро-2028. Тренер сохраняет поддержку федерации после ЧМ-2026 (ESPN)

Томас Тухель останется главным тренером сборной Англии до Евро-2028 . Об этом сообщает ESPN. Немецкий специалист сохранил поддержку Федерации футбола Англии, несмотря на поражение от сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче ЧМ-2026 .

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