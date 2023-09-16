Парламентская газета

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Немкин объяснил, почему Telegram все еще существует

Немкин объяснил, почему Telegram все еще существует

Кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями Telegram продолжает существовать на территории России потому, что она соблюдает законодательные нормы, по крайней мере, пока.

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