Австралийская компания создала подводный дрон Hydrus для исследования океана

Дрон Hydrus / © Advanced Navigation Дрон Hydrus оснащен камерой с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду, которая может снимать видео высокой четкости и создавать детальные фотограмметрические 3D-модели.
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