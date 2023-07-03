«Списки составлены, дипломаты высланы»: Германия возмутилась решением России выслать дипломатов, назвав это не "по-товарищески"

2 дня назад 7K прочитали Свершилось! Заработала наша ответная реакция, слишком долго мы хранили невозмутимый вид на наглое поведение со всех сторон – начиная от заседания Совбеза ООН, заканчивая недружественным дипломатическим поведением послов в европейских государствах и посольствах в целом.