МОЯ СТРАНА

6 755 подписчиков

«Списки составлены, дипломаты высланы»: Германия возмутилась решением России выслать дипломатов, назвав это не "по-товарищески"

«Списки составлены, дипломаты высланы»: Германия возмутилась решением России выслать дипломатов, назвав это не "по-товарищески"

2 дня назад 7K прочитали Свершилось! Заработала наша ответная реакция, слишком долго мы хранили невозмутимый вид на наглое поведение со всех сторон – начиная от заседания Совбеза ООН, заканчивая недружественным дипломатическим поведением послов в европейских государствах и посольствах в целом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх