Россияне готовы платить за психологическую помощь не более 5 тыс. рублей – исследование ВСК

Россияне готовы платить за психологическую помощь не более 5 тыс. рублей – исследование ВСК

При выборе психолога россияне в первую очередь обращают внимание на стаж работы, специализацию и наличие опыта работы с конкретным запросом, а также набор инструментов и подходов, которые будут применяться в ходе терапии.

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