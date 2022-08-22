Россияне готовы платить за психологическую помощь не более 5 тыс. рублей – исследование ВСК

При выборе психолога россияне в первую очередь обращают внимание на стаж работы, специализацию и наличие опыта работы с конкретным запросом, а также набор инструментов и подходов, которые будут применяться в ходе терапии.
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