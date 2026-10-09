Попытка "прокачать" мусоровоз обернулась пожаром и приговором жителю Алтайского края

Попытка "прокачать" мусоровоз обернулась пожаром с многомиллионным ущербом. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, электрогазосварщика приговорили к обязательным работам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым