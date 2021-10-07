Шульгин: Запад поддерживает тему отравления Навального ради давления на Россию

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ФРГ и их союзники поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин.