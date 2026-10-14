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Более сотни беспилотников сбили возле Москвы: что известно об атаке БПЛА

Более сотни беспилотников сбили возле Москвы: что известно об атаке БПЛА

На подлете к Москве, по данным на утро 14 октября, сбили 105 украинских беспилотников, сообщил в своем канале в MAX глава города Сергей Собянин.

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