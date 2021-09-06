Мы летим в пропасть, на кону – Россия"

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаМы летим в пропасть, на кону – Россия" Когда видишь очередные цифры и факты о положении дел в стране, понимаешь: ситуация более чем серьёзная.Вернуться к статье11232НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег 333Задолбали эти плачущие Пронько и иже с ним. Просто ныть на публику Ваша работа? Надо спешить, но некуда, надо что-то делать, но нечего. Давайте ныть вместе и хором и тогда наверняка вдруг запляшут облака....Val BolokНе пужай! Не боимся. Россия вперёд!BBBriz BazelikЧушь какая-то! И не лень было такую "страшилку" писать?! Видимо "корона" одолела и от безделья нЕчем заняться.Михаил ВоробьевПаника плохой советчик, а тот, который, не зная что писать, начинает свои "ужасы" распространять страхи, лучше бы помолчать, если не знаешь что писать.Эдуард ПетрусенкоПустопорожней балабольства некомпетентное гражданина на основе да, реальных фактов, но без учёта контекста и при не правильном соответственно анализе процессов и их окружения.Алексей ГоршковSSoberingПронько ещё тот паникёр и всепропальщик безграмотный......Ольга КожемякинаСколько пафоса: "Россия стремительно умирает!". Сколько можно нагнетать обстановку? Или заморские хозяева за это хорошо платят? Что-то эти подленькие аффторишки никак не вымрут. Поскорей бы какой-нибудь ковид их прибрал! Так смердят, что уже дышать нечем на сайте! Уймитесь, упыри!ЛеонидФантастическая дураФедор КрониковскийСвязывать рождаемость и экономикой, думаю в корне не верно. К примеру, в странах Африки, Индии, Ближнего Востока и многих других экономически слаборазвитых странах, рождаемость, тем не менее, очень даже высокая. Да и в той же Российской истории, в экономически провальные времена, численность населения, тем не менее, прирастала. С другой стороны, в природе существуют и другие циклически повторяющиеся факторы, влияющие, как на демографические всплески, так и на периоды сокращения прироста населения. Кстати, сокращение рождаемости наблюдается и во многих, относительно экономически благополучных, европейских странах. Так что не надо сваливать демографический кризис на власть, которая, как известно, предпринимает много реальных шагов по выходу из этого планетарного провала.Святогор КнязевГражданин с русской фамилией, безусловно хорошо разбирается в экономике, раз возражает именно в этом векторе. Ну так вот дядя Федя, экономика как вещь в себе не существует, её определяют, формируют и развивают люди, так что тут опять всё упирается в народ, население, рабочие руки, - называйте как хотите. А у нас ничего этого нет, есть только физические лица! Куда не обратите свой взор всё писано или предусмотрено для физических лиц. А физическое лицо это категория экономическая, то бишь товар.гВоронеж улХолмистая д68 оф145Проблема действительно существует. Замалчивать её или отмахиваться от неё - значит двигаться к катастрофе, вымиранию русского населения в стране. Капиталисты и чиновники в нашей стране далеки от народа, их не заботит будущее России. Им нужны деньги, много денег сейчас и здесь, они хотят урвать успеть, сколотить капитал. Кто на них работает им безразлично, главное чтобы рабсила была дешевой. Не будет русских, пусть едут азиаты, негры- капиталистам все равно,для них главное деньги и только деньги.Евгений РудаковАвтор болтун. Россия вымирает не быстрее США и ЕС и др. и пр. Добавят многодетным еще по 15000-25000 р. и мы будем впереди планеты всей по рождаемости.TИtreboris ивановДа мы вообще впереди планеты всей по всем ключевым показателям!Вячеслав 5Ну- ну. ура ещё покричите. не всё так просто в стране. а вот болтать можно долго и там и там.редко бывает грамотное пояснение. почему и отчего.есть два понятия-это количество и качество.с чего начать-вот вопрос главный.Cthutq Кузнецовс посадки казнокрадов и олигархов, а также всего нажитого ими непосильным трудом...Дарья ИвлеваЧушь собачья ! Россия возрождается по настоящему ! А рождение всего нового всегда проходит болезненно ! Будущее моей России прекрасно и удивительно ! Но , нужно быть очень бдительным , т.к. Навально - Ахеджахнутые - Собчаки будут всегда мешать новому !HotRSРождение детей это новое??? А шо-ж тогда старое? Так это оказывается Навально - Ахеджахнутые - Собчаки ходят и всем раздают листовки с требованием не рожать? Презервативы раздают бесплатно? Свечки держат и контролируют процесс?ЛеонидЕще одна восторженная ... Бабы, рассуждающие о политике, хуже мужиков в художественной гимнастике.Ольга КожемякинаЛеонид, ты больной на всю голову женоненавистник? Вот из-за таких, как ты убогий импотент, и рождается мало детей. Прокормить семью - это не твое.Василий ИвановичАффтыр, достигли детороднодного возраста дети ельцинских 90-х. Не слышал ничего о демографической яме? Всепропальщики, мляHotRSОб этой демографической яме я слышу с середины 60-х. Прошло 50 лет, а яма все глубже и глубже. Может в консерватории что-то подправить?Василий Ивановичи что, в 60-х тоже было эхо войны. Баран, ты попоробуй головой думать, а не жопой.HotRSВидите ли, уважаемый, я учитывал и войну. Из класса моей мамы пришли с фронта единицы. Из класса отца тоже далеко не все вернулись. Это отразилось на рождаемости в 40-ых - 50-ых г.г.. Но дело в том, что с начала 60-х снизилось количество родившихся в расчете на одну женщину не только в России. Чем можно объяснить снижение рождаемости на одну женщину в 90-х в Израиле? У них что, тоже ЕБН прошелся? Чем можно объяснить спад рождаемости на одну женщину в США с 3,65 в 60-м, до 1,73 в 18-м? В России на 18-й год 1,57 рождений/женщину, что сравнимо с США. Вот картинка со статистикой Всемирного банка по Израилю (желт.), США (зел.) и России (син.). Ознакомьтесь, вместо того, чтобы баранами раскидываться.Anatoly KiselevВы правы со временем яма должна сглаживаться.Валентина Лавтор, а что сделал ты для повышения демографии? или твои дети? начни с себя!Леший ДремучийБолтать можно много. Факт прост: если народ вымирает, значит люди не верят в свою страну и своих правителей. А то, что карманные блохеры блажат из каждого утюга 26 часов в сутки о поклонении Святому и Непорочному - лапша для дебилов.ДКДмитрий КостеринТы нас то в свою команду дебилов не записывай.Леший ДремучийЯ с дебилами не дружу - ищи себе подобных на помойке.Татьяна БраунСудя по очередному пронькиному стону, уже не "шеф, усё пропало-гипс снимают", а пора поминки собирать.Горский ВикторДело в том, что на тенденцию вымирания России наложилось несколько процессов. Один из них, это демографическая синусоида, заданная ещё в 1947 г., когда, не смотря даже на повышенную смертность от голода, когда СССР снова посетило людоедство и дистрофия - https://von-hoffmann.livejournal.com/463093.html, тем не менее мужики, уцелевшие на войне, на радостях наклепали рекордное количество детей, много их не переживёт этот голод, но останется всё же больше! Хорошо бы те, кто спец. по демографии, разъяснили народу принцип демографического учёта, где фигурируют дети и репродуктивные женщины (от 15 до 45 лет), следовательно цикл демографических показателей - 30 лет, когда последняя девочка 15-ти лет, станет 45-ти летней. Следовательно максимум будет повторяться через каждые 30 лет. 1-й максимум припишут "благословенным" брежневским временам 1977 г., второй - расцвету путинского периода - 2007 г.! НО! в промежутке этого тридцатилетия образуется минимум, и первый произойдёт в 1962 г., власть тогдашняя постарается его не заметить, и который наши последующие политиканы спишут на "кукурузную политику" Хрущёва, хотя это был ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, что у нас с демографией не порядок! Второй минимум, более серьёзный, пришёлся на 1992 г., но политиканы, думая только о политических дивидендах, приносящих реальные деньги, не стали "копаться" в реалиях, а списали всё на пьяницу Ельцина, благо народ ещё совдепия приучила: в какую сторону ему хвост накрутят, в ту сторону она и мявкает! А вот и третий минимум на подходе - 2022 год! И, как не дрыгайся, демографический минимум будет минимумом по рождаемости, на что наложится увеличенная смертность по возрасту, т.к. умирает самое многочисленное поколение, рождённое в 1947 г. которому 75 лет! И, здесь никакой материнский капитал не работает. Вот в 1950-х гг., он бы заработал, а ещё лучше, если б жилищную проблему начали решать тогда, в 1950, вместо того, чтоб начинать войну с США из-за Корее.ИванВ России есть АРМИЯ- это успокаивает...Александр ТрофимовЗадолбали эти укропы, пинжосовские подстилки, в по простому ЕБОНИСТЫВячеслав 5Как мы стали жить-хорошо.даже очень хорошо.так почему нам плохо в своей стране.скажу просто-живём не своей.чужой жизнью.списанной у других.наша где то рядом.можно спорить и даже ругатся и поносить друг-друга.кто прав.а кто нет.а вот думать пора.уже пора.Михаил АфонинИ ЧТО? есть конкретные предложения? НЕТ ибо ссуть нагнать страху.Лев БольшаковАвтор дебил по жизни - за первое полугодие родилось 678 тысяи , а умерло за этот же период 422 тысячи. У автора получилось - нация умирает. КАРАУЛ. Автора в школу в третий класс, где учат работать хотя бы с трехзначными цифрами.Anatoly KiselevЧитай внимательнее - родилось за первое полугодие 678 тысяч человек, умерло 1, 1 млн. человек. Разница в 422 тыс. чел.Иван ЗахаваДело не в неуверенности в завтрашнем дне, просто молодые люди поймали свой кайф в этой жизни - такой жизни у молодежи, как сейчас не было никогда! Вот поймали они этот кайф и не хотят с ним расставаться - они хотят жить для себя и боятся всего что может разрушить их мирок! Посмотрите на них внимательно и вы поймете, что я прав! Что с этим делать я лично не знаю!Сергей СкалаухМолодежь, кстати, более-менее начала рожать, в отличие от поколения 90-х. Вот у этих определяющий принцип - "Не вешай на себя ответственность, живи для себя"Иван Захава"поколение 90-х." Это вы кого имеете в виду? Это те, кто родился когда, в какие годы?Сергей СкалаухЭто я неточно сформулировал... Скажем так: кто ФОРМИРОВАЛСЯ в 90-е, а родился в 80-хИван ЗахаваМОЖЕТ БЫТЬ И ТАК. Я РОДИЛСЯ В 1971, СЫН У МЕНЯ РОДИЛСЯ В ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ И СТРАШНЫЕ 90-ЫЕ (ТОЧНЕЕ В 1994).Правда ему 27, второй раз женат, но детей у него нет.MmleeЧитая такие статьи, понимаешь почему во время войны расстреливали на месте диэертиров и паникеров. Это звенья одной цепи.Александр РожковВ те времена и вас бы шлепнули за ваш оптимизм, как контру, и тех, кто довел страну до этого.Сергей СкалаухАга, и причину нашёл классную, любая бабушка схавает: "Стремительный рост цен, прокормить не могут!" То, что продажи у сетей растут по всем категориям - не важно, вот цены растут... А цену при капитализме определяет СПРОС, и более ничего. Цена будет ровно такой, по какой покупают.Смотритель ДунаевВласть имущие уже давно положили на это и строят себе гнёздышки в Европе и Америке. Их отпрыски обучаются там и остаются на ПМЖЛора ЛораНе завидуй, брат!АндРезультат деятельности либераловМайер АрмановЭта власть изначально не была способна созидать, Чубайс об этом не раз говорил и все для этого делал, оказывая влияние на Путина. В результате бездумных и вредных приватизаций, которые вели к обогащению одних и обнищанию большинства других, привело к крайне тяжелому социально-экономическому положению страны. Только смена власти путем выборов в ГДРФ и президента РФ, позволит выйти России из этой ситуации. Одна надежда на Новый социализм, движение которого идет на выборы от КПРФ.ЮСЮрентий СантилимоновичВывод один - Нужно возраждение СССР где люди плодились как кролики !GGarryтрипиздон поцоватыйЮСЮрентий СантилимоновичЯ конечно понимаю что вам понять сие нечем , ну всёже попробуйте !Александр РожковЭтого мало. Ишо таких пиздаболов как ты, нужно к стенке.ТатьянаGgrainvnВот это - РЕАЛЬНО ПЛАНИРУЕМЫЕ этой властью результаты их деятельности по геноциду коренного русского населения! Международные корпорации рулят кремлевскими постояльцами.Лора ЛораЧто же это за Суки нерусские такие статейки кропают? Снять шнаны и по жопе ремнем...GgrainvnЛора, а вы и правда уверены, что такими "культурными и аргументированными" комментариями, достойно представляете власть и поднимаете её рейтинг? Хотя вы вероятно правы - только такие комментарии, как ваш, и достойны этой нерусской власти.Konstantin ПетровНадо срочно голосовать бедроЛеонид БуравлевАфтар явно не в теме или либераст!)))Пусть почитает программу правительства по увеличению рождаемости!)Konstantin ПетровПеречитайте манифест Единой России 2002, план Путина, программу 2020, майские указы. А потом напишите сюда что сделано.вылитый литойне на правительство уповай а на свой карман и на без просветное будущее.....Александр РожковЗасунь себе в жопу эту программу.Yurii KolpakovПРОПАСТЬ , В КОТОРУЮ ТОЛКАЮТ РОССИЮ ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ, РУКОТВОРНАЯ И ВЫРЫТА СТАРАНИЯМИ НЕКОМПЕТЕНТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТУРА СТРАНЫ, УРОВНЯ ОФИСНОГО ПЛАНКТОНА, НЕ ИМЕЮЩЕГО НИ ИДЕАЛОВ, НИ ЧЕСТИ, НИ СОВЕСТИ. ГЛАВНОЕ, ВО ВЛАСТИ (И ДАЖЕ РЯДОМ С НЕЙ) НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО, А ОТСЮДА НЕТ И ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ БОЛОТИСТОГО ТУПИКА ВЕЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НАРОДА В НИЩЕТЕ. ****************************** РЕЗЮМЕ: РФ - ВСТУПИЛА В СТАДИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ, Т.К ДЕГРАДАЦИЯ ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ - КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ. НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ СМЕНА ( ДОБРОВОЛЬНО ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НЕАДЕКВАТНОЙ, АНТИНАРОДНОЙ, ПСЕВДО*КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ -ТОТАЛЬНО КОРРУМПИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА СИСТЕМУ, КОТОРАЯ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОВОМУ УПРАВЛЯЕМОМУ КОНТУРУ - СВОБОДНОЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ БУДУЩЕГО. ВОТ КАК - ТО ТАК.Лора ЛораЭто у тебя МРАЗЬ ни чести, ни совести...M TА где все эти "вдруг прозревшие" были последние 30 лет? Хотели коммунизма - обещанное комуняками "светлое будущее" стало Настоящим! "Не таким" хотели? Так что ж не спросили с "партии-нашего рулевого", а свалили всё на Терминатора-горбачева и алкоголика-ельцина, верных ленинцев, "разваливших великий и могучий" СССР при том, что никто из "нерушимого блока коммунистов и беспартийных" не пожелал за него получить даже фингал под глазом? Пора уже отрезветь немного, товарищи! Россия в ипостаси СССР - проиграла необратимо и катастрофически. Никакого "большого скачка" в нынешнем геополитическом тупике - ей не совершить. 200 лет мусолить "кто виноват и что делать" - ничего по сути, не делая - русским можно было до прошлого века. Утрата 30 лет в тупом ожидании "плодов перестройки" в 21-м веке - невосполнима. Понятно, желающие и обещающие "рвануть" Россию в очередное "светлое будущее" найдутся. Но то, что они порвут Россию в клочья - сомнений быть не может. Проблема России - в ее нынешнем "населении", Гражданами страны не являющимися, ответственности за страну нести не желающими и терпеливо трудиться годами - как дважды разбитые и ограбленные в мировых войнах, немцы - не способные. Зато - очень громко желающие получать незаработанное, путем выбора какого-то "честного", который с какого-то бодуна - обеспечит всем "коммунизм". Такого не будет! Потому что, такого не бывает никогда. Кто не согласен - стройными рядами к дядюшке Зю на "достроение коммунизма". Ждать осталось недолго.bianka БелаяХватит каркать. Перепись населения покажет, сколько нас, но невооружённым глазом заметно, что детей стало больше, первоклассников заметно больше, в большинстве школ открыли дополнительные первые классы, в классах снова под 30 чел, в прежние годы немногим более 20 было. Была демографическая яма в 90- е- начало 2000х, причины долго искать не надо. Так что, заткнитесь вы, всёпропальщики, не надейтесь вместе с вашими заморскими кураторами, что "рашкафсё"NWnovichokspb waismanАвтор явно под воздействием "пандемии": отклонения от норм его мышления невооружённым планом видны - провокатор-специалист по толкованию фактов в пользу паники в предверии выборов. Но иммунитет к провокациям у народа заложен успехами, которые не видеть нельзя, кроме таких как автор...( можно отнести его к исключениям из нормы)..АХАлексей ХохловЛес рубят - щепки летят, не хочет народ быть щепками, потому не за кем не пойдет, будет ждать медленной эволюции и выживать как выживали отцы и матери в ВОВ.Konstantin ПетровМухи то же ждут когда мясо протухнетНиколай Викторович КарташевДобавить просто нечего.Россия действительно вымирает.Пока мы не создадим условия ни в чём не отличающие от городских в сельской местности,работать на селе будет некому,молодёжь не от хорошей жизни бежит в города,вымирает деревня,а вымрет деревня - вымрет РоссияВасилий Ивановичну иди жить в селовылитый литойя живу в селе ,в 4 км от города ,молодежи нет совсем ,старики вымирают ,огороды зарастают бурьяном ,кто и способен обработать не хотят работать на земле ,идут в магазины ,демография процветает из за инфальтивности населения ,из за лени ,из за отсутствия желания обременять себя заботами о доме и семье ,живут все одним днем и хотят иметь все и сразу в этот день, ради которого залезают в кредитную кабалу до конца своей жизни ,не иначе как недоумками назвать не получится ,зато при машинах ,смешно когда муж с женой едут в одно место но каждый на своей машине ,но разве можно назвать таких людей здравомыслящими и зачем им дети ,они сами еще не выросли из коротких штанишек........Василий Ивановичты сам назвал причину, такое воспитание у молодежи, и какие условия не создавай, молодежь уедет в городЕвгений НатесовУмирание деревни это естественный процесс. Ничего в этом страшного нет.Евгений НатесовА возится в навозе и в огороде это здравомыслие?Николай Викторович КарташевЕсли бы мне было лет на 50 поменьше, с удовольствием переехал бы в сельскую местность.Николай Викторович КарташевА кто же Вас кормит если не сельский труженик? Вы хотя бы отдаёте отчёт своим словам?Евгений НатесовОтдаю. Сельский труженик себя прокормить не может. Сельское хозяйство убыточно и поэтому переходит на вахтовый метод.Николай Викторович КарташевЕсть отличная Русская поговорка:"Не потопаешь - не полопаешь",так что ходите голодным ,если не желаете возиться в огороде и в навозе тоже.Евгений НатесовА с чего я должен ходить голодным. Поля засеяны, стада пасуться... Только этим занимаются профессионалы. Это в СССР, когда жрать было нечего, все сидели на дачах и огородах.Николай Викторович КарташевТак вот Вы и сами ответили на свой вопрос."Поля засеяны,стада пасуться",а кто в сельской местности этим будет заниматься,когда молодёжь бежит в город,они тоже такие же,как и мы и им хочется жить в нормальных,а не лагерных условиях.На дачах и сейчас многие"сидят",особенно пенсионеры,но только не из за того,что "жрать" нечего,а просто от нечего делать в городе,ведь не много нас любителей у подъездов на скамейке лясы точить те,кто привыкли работать,они и на пенсии не будут сидеть сложа руки.вылитый литойэто здоровье ,смолоду и до старости с сохранением детородной функции.........Евгений НатесовХа, ха... Посмотри кто дольше живет и лучше выглядит. Горожане или селяне?.. Ты то на селе не жил и навоз не кидал...Евгений НатесовА кто сейчас занимается - фермеры. Дачи сейчас, в основном, для отдыха. А деревни вымрут. Все хотят цивилизации и никто не хочет возится в навозе.РадаИдите на ВДНХ в Москве, и вы увидите гуляющих семьями людей разных национальностей.. Христиане, белокожие, о, двое детей. Мусульмане,РадаИдите на ВДНХ в Москве, и вы увидите гуляющих семьями людей разных национальностей.. Христиане, белокожие, о, двое детей. Мусульмане,Наталья МустафинаХватит всех пугать! Да, люди смертны! Все! Старые и молодые, здоровые и больные, богатые и бедные. Причём иногда внезапно. Это ни от чего не зависит. А не хотят детей часто из/за нежелания о ком-ио заботиться и в чем-то себе отказывать.РадаВыйдите на ВДНХ в Москве.. Христиане, белокожие от одного, до двух детей. У москвичей в основном один ребенок в семье. Мусульмане, чернокожие от двух до четырёх детей, часто пятеро детей, не зависимо местные, или приезжие.. Плюс приветствуется многожёнство, от одной до трёх жен не гласно.. А две жены у каждого второго приезжего мусульманина. Многие стараются рожать в Москве, тоесть по всей России в мигаполисах, не брезгуют дальним Востоком, из всех бывших республик.. Китай тоже наполняет собой весь дальний восток с особой быстротой! Корейцы! И другие северные народы.. Полностью перенаселяют весь север, дальний Восток.. Москву и Питер по стахановски. Я уверена не гласно, и в открытую, в мечетях России читают, преподают.. Как хотите назовите, призывают рожать! Рожать! Рожать! У этой нации обычное дело три, четыре погодка... На ура! Автор прав! На улицах, в транспорте живые факты по всей МосквеРадаПо всей России рожают по стахановски мусульмане. Русские боятся... Взвешивают, думают.. Какое будущее ждет наших детей? А мусульманам с грудным молоком матери... Рожать, рожать... Они населяют собой без особых переживаний. В итоге через лет так пятнадцать, двадцать... Без войны... Произойдет то... О чем преподают в мечетях.РадаТак что рожайте русские... Все христиане! С большим усердием! А кто не хочет тратить свою жизнь на рождение, воспитание детей.. Знайте в старости постучпт к вам в дверь, вы откроете... А вам сделают секир бошка... Мусульманин, или китаец. Займут ваше жилье... Неглядя. Богатеи не зря бегут из России скупать недвижимость в Европе, Америке... Потому как россиянин без защитный.. Не кому защищать русского человека, что на улице, втранспорте, дома.. Система продажная.. Деньги есть! ТыРадаБолее менее защищен, и то не всегда.Алла ДубининаВыборы пройдут как у Маяковского Азорские острова. Страсти ими вызванные успокоятся( правда смотря какие итоги будут - могут и не сразу) Пройдет перепись населения будем посмотреть на трезвую или холодную( осень не- лето)...Владимир ЯновНе надо вопить и пугать народ. В последние два года у нас смертность увеличилась, поскольку к средней смертности добавилась пандемия. Очень мощная поддержка семьи выровняет ситуацию в ближайшие годы. Рожать надо, а не рыдать.Александр ШирайЧтобы рожать - надо иметь жилплощадь и доход. Лично я знаю семьи, живущие на съёмных квартирах, которым давно пора заводить детей, поскольку им сильно за 30, но они боятся, а жить с родителями в тесных хрущёбах просто нереально. Им в Тае или на Бали жить дешевле, чем в Москве, работая удалённо.Евгений НатесовЧем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. Закон природы.Василий Ивановичв Краснодарской 95 школе первые классы - все буквы алфавита от А до Я, хватит истерить, сидя на диванеАлександр ШирайПотому что не развита инфраструктура, а не потому что много детей.Василий Ивановичвсе там развито, не переживайМухтар МуслиховЕсли то что писано соответствует хотя бы наполовину - проблема есть и на сколько вижу власть этим вопросом начала заниматься конкретно. Думаю одним из перспективных направлений в этом вопросе являются меры по привлечению граждан на "землю" - в городе, как правило, двое производят одного, то бишь если так как сегодня и дальше пойдет, через пару поколений население убудет вдвое.Людмила СвириденкоКогда совсем не о чем писать - можно помолчать, а можно написать про демографию.Комментировать
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