Врач рассказала, о каких болезнях говорит появление налета на языке

Образование налета на языке часто свидетельствует о нарушениях в работе различных систем организма. Налет может иметь разный цвет и локализоваться на различных участках языка, рассказала «Известиям» в четверг, 5 сентября, эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева.