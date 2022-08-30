Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Королева
    Экс-посол США Мак...
  • Лилия Королева
    конечно американцы и гейропа все его любили в засос ... они и не ожидали, что с такой легкостью развалят Советский Со...Экс-посол США Мак...
  • Nikolay Stepanov
    Ни честности, ни мужества не было у Горбачева...Явлинский: Горбач...

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил, что народ ненавидит Зеленского

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил, что народ ненавидит Зеленского

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил с утверждением о том, что население области обращается к правительству с просьбами о скорейшем старте референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх