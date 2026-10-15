Россия продолжит отвечать на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам, объектам энергетики и логистической инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин 15 октября во время форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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