Военные Украины заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часов Яре

В Вооруженных силах Украины заявили о тяжелой сложившейся для них ситуации в Часов Яре. Украинские военнослужащие признают, что армия России ведет активное наступление, и российские войска применяются управляемые авиабомбы, в результате у ВСУ потери среди солдат растут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии