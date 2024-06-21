Военные Украины заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часов Яре

В Вооруженных силах Украины заявили о тяжелой сложившейся для них ситуации в Часов Яре. Украинские военнослужащие признают, что армия России ведет активное наступление, и российские войска применяются управляемые авиабомбы, в результате у ВСУ потери среди солдат растут.