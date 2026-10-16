Israeli settlers attacked a group of Palestinian olive pickers Friday in the West Bank, injuring a Washington Post photojournalist in the process.
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