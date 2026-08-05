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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о Баринове: «Он был капитаном и лидером, у фанатов обида. Но в «Локо» не могут дать таких финансовых условий, как в ЦСКА, а у игроков не такая уж длинная карьера, они хотят обеспечить семью»

Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбления , звучавшие в адрес Дмитрия Баринова во время игры между « Локомотивом » и ЦСКА в FONBET Кубке России.

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