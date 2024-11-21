Собянин: Более 90 промышленных масштабных инвестпроектов реализуется в Москве

Для новых производств предоставлено 50 участков по льготной ставке Москва выделила инвесторам и застройщикам в аренду 50 земельных участков под строительство новых производств по льготной ставке один рубль в год.
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