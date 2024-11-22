Eco Friendly Fest в КЦ «ЗИЛ»

16 и 17 ноября прошел городской фестиваль по формированию эко-привычек Eco Friendly Fest. Гости мероприятия узнали о базовых принципах экологичного питания, методах детоксикации организма, творческого переиспользования старых вещей, воспитания животных и других аспектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии