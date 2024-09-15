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Калужские новости

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Тг-канал «Похоронный траст» рассказал, как хоронят калужских цыган

Тг-канал «Похоронный траст» рассказал, как хоронят калужских цыган

В соцсетях появился материал, сделанный, как утверждается, калужским ритуальным агентством. В нем описывается любопытный похоронный обряд цыган мусульманского вероисповеданияВ соцсетях появился материал, сделанный, как утверждается, калужским ритуальным агентством.

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