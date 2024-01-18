Специалисты Россельхознадзоре провели мониторинг фитосанитарного состояния цветочных магазинов Твери

Согласно плану проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния области специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославкой областям 16 января был проведён мониторинг карантинного фитосанитарного состояния цветочных магазинов города Твери.
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