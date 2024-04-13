Благоприятные перспективы: что нас ждет с 15 по 21 апреля согласно карте Таро Алёна ЮрьеваС каждой неделей приходит новая порция энергии и возможностей, которые мы можем раскрыть, и на этот раз врата Вселенной открываются под знаком Императрицы.