Благоприятные перспективы: что нас ждет с 15 по 21 апреля согласно карте Таро Алёна ЮрьеваС каждой неделей приходит новая порция энергии и возможностей, которые мы можем раскрыть, и на этот раз врата Вселенной открываются под знаком Императрицы.
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