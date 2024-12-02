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  • Людмила ивановна
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Студент разработал ИИ для обработки спектров рентгеновской спектроскопии

Студент разработал ИИ для обработки спектров рентгеновской спектроскопии

Первая нейронная сеть для автоматической обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) была разработанна студентом 4 курса Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Артемом Вахрушевым, сообщило 2 декабря интернет-издание AI-News.

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