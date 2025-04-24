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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ноттингем» и «Байер» могут подписать Макати в случае ухода Гиббс-Уайта и Виртца. Хавбек «Сити» также интересен «МЮ», «Ньюкаслу» и «Милану»

Английский и немецкий клубы заинтересовал 22-летний полузащитник «горожан» Джеймс Макати. «Ноттингем Форест» и «Байер» могут подписать хавбека, если Морган Гиббс-Уайт и Флориан Виртц покинут свои команды.

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