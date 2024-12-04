Уничтожение БМП-1 армии Сирии из ПТРК "Корнет" боевиков в районе горы Джебель-Зейн-аль-Абидин в нескольких километрах севернее Хамы.
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Уничтожение БМП-1 армии Сирии из ПТРК "Корнет" боевиков в районе горы Джебель-Зейн-аль-Абидин в нескольких километрах севернее Хамы.
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