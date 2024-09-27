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«Не понял за что, пацаны...»: сведения о военных объектах в Керчи и передвижении воинских эшелонов для использования при нанесении ракетных ударов передавали СБУ два жителя Крыма

«Не понял за что, пацаны...»: сведения о военных объектах в Керчи и передвижении воинских эшелонов для использования при нанесении ракетных ударов передавали СБУ два жителя Крыма

«Не понял за что, пацаны.»: сведения о военных объектах в Керчи и передвижении воинских эшелонов для использования при нанесении ракетных ударов передавали СБУ два жителя Крыма.

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