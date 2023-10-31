День работников СИЗО и тюрем 31 октября: поздравления и открытки Елена ГалицкаяСегодня, 31 октября 2023 года, в России готовятся к празднованию Дня работников СИЗО и тюрем, который проходит на официальном уровне восемнадцатый раз.
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