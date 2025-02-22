Набабкин: «Уровень чемпионата упал, но говном РПЛ не назову»

Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказал мнение насчет заявлений Александра Кокорина, который низко оценил текущий уровень РПЛ.
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