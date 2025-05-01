YouGov: большинство немцев выступают за сокращение пособий украинским беженцам

Большинство жителей Германии выступают за сокращение пособий для беженцев с Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса института изучения общественного мнения YouGov, проведенного по заказу агентства DPA.
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