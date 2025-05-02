Киевский режим в ближайшее время должен получить от стран Запада дополнительные истребители F-16. Об этом по итогам совещания заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.
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