Важные, на мой взгляд, постулаты современных отношений

Мир постоянно меняется, а значит, меняются и сами отношения между мужчиной и женщиной. Правила, которые работали раньше, потеряли актуальность, и мужчины, которые либо не могут перестроиться под современные реалии, либо просто не хотят этого делать, рискуют угодить в череду долгих поисков и токсичных отношений.