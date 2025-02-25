Я и Ты
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Я и Ты

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Важные, на мой взгляд, постулаты современных отношений

Важные, на мой взгляд, постулаты современных отношений

Мир постоянно меняется, а значит, меняются и сами отношения между мужчиной и женщиной. Правила, которые работали раньше, потеряли актуальность, и мужчины, которые либо не могут перестроиться под современные реалии, либо просто не хотят этого делать, рискуют угодить в череду долгих поисков и токсичных отношений.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
мерзкая  методичка  от ....женщины. Такую мерзость  мужик  не наепишет
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19 час.
Владимир Алтайцев
Не все.
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19 час.
Виктор Белогорцев
они козы, зачастую облезлые
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17 час.
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